Journée de la science : l'UNESCO appelle à améliorer l'accès à la science

« Ensemble, nous devons également nous engager pour permettre un meilleur accès à l'éducation scientifique - en particulier pour les filles -, soutenir une science ouverte et encourager toutes les innovations susceptibles de faire avancer la recherche », a appelé Mme Azoulay.

L’édition 2018, la Journée sera l'occasion de commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et particulièrement le droit à la science inscrit dans son article 27, ainsi que la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques.

L’UNESCO souligne que ce droit doit être une incitation à unir nos efforts afin de promouvoir une science plus forte et de renforcer la culture scientifique au sein de nos sociétés.

L'Organisation a en outre appelé les gouvernements, la société civile, le secteur privé ainsi que la communauté scientifique à adopter sans réserve les valeurs d’une science éthique et responsable, en mettant pleinement en œuvre la Recommandation de l'UNESCO 2017 sur la science et les chercheurs scientifiques.

Lancée par l’UNESCO en 2001, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée chaque année dans le monde entier le 10 novembre. Elle cherche notamment rendre compte de l’importance du rôle que la science et les scientifiques jouent dans la création de sociétés durables, qui garantisse que les citoyens sont informés des développements en science, et responsabilisés pour prendre part à la science. La Journée mondiale de la science aide à montrer au grand public en quoi la science a sa place dans la vie quotidienne, et à le conduire à s’engager dans les débats sur ces questions.