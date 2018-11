Somalie : le chef de l’ONU condamne les attaques meurtrières à Mogadiscio

Selon les informations rapportées par la presse, plusieurs explosions ont retenti vendredi dans la capitale somalienne. Ces attaques ont coûté la vie à de nombreux civils. Les médias font état d’une vingtaine de morts et d’une dizaine de blessés.

« Le Secrétaire général espère que la violence ne dissuadera pas les Somaliens de rechercher un avenir pacifique et prospère », a dit son porte-parole adjoint dans une déclaration de presse publiée le jour de l’attaque. Le chef de l’ONU a réitéré « le soutien et la solidarité des Nations Unies » avec le peuple et le gouvernement fédéral somalien dans leur quête d’un tel avenir.

La Direction exécutive du Comité des Nations Unies sur le contre-terrorisme (CTED) a également condamné les attaques à la bombe perpétrées à Mogadiscio.

Le Secrétaire général de l’ONU et la CTED ont adressé leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées.