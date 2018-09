Patrimoine : l’UNESCO lance une plateforme pour promouvoir le tourisme durable en Europe

Conçue avec le soutien de l’Union européenne, et développée en collaboration avec National Geographic, cette plateforme baptisée World Heritage Journeys [Sur la route du Patrimoine mondial] présente 34 sites du Patrimoine mondial répartis dans 19 pays de l’Union européenne.

Elle encourage les voyageurs à ne pas se limiter aux sites très touristiques, à séjourner plus longtemps et à explorer davantage la région qu’ils visitent. Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle alliance formée par l’UNESCO et National Geographic.

« Notre objectif est de changer la manière dont les gens voyagent en les incitant à rester plus longtemps sur place, à explorer la culture locale et son environnement et se familiariser avec les valeurs du Patrimoine mondial », a déclaré Mechtild Rössler, Directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

World Heritage Journeys propose quatre itinéraires qui mettent en valeur le patrimoine de l’Europe et son histoire : l’Europe antique, l’Europe romantique, l’Europe royale et l’Europe souterraine. Le site fournit des informations pratiques et des outils permettant de guider les voyageurs dans la préparation de leur séjour en Europe à partir des connaissances locales du patrimoine culturel des sites.

« Nous nous adressons directement aux voyageurs mais nous espérons aussi que l’industrie du tourisme – voyagistes, agences de voyages et autorités locales et nationales chargées du tourisme- utiliserons les contenus que nous avons générés pour promouvoir un tourisme en accord avec les objectifs du projet et qui reflète la valeur universelle exceptionnelle du Patrimoine mondial », a ajouté Mechtild Rössler.

World Heritage Journeys a aussi pour vocation d’attirer les visiteurs chinois en Europe dans le cadre de l’Année du tourisme Union européenne-Chine 2018, une initiative menée par la Commission européenne et le ministère de la culture et du tourisme de la République populaire de Chine, en collaboration avec la Commission européenne du tourisme. La plateforme reprend aussi les objectifs de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018.

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont National Geographic stimule le voyageur qui est en nous pour explorer les endroits les plus reculés de la Terre et au-delà. Il vise à renforcer la santé économique des communautés à l’intérieur et à proximité des sites du Patrimoine mondial et à proposer aux touristes des expériences culturelles uniques, sur la recommandation d’experts locaux », déclare Frank Biasi, Directeur du développement numérique et des programmes voyages chez National Geographic Maps.

Liste des sites participant à cette initiative :