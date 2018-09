Soudan du Sud : l’ONU se félicite de la condamnation de 10 soldats pour des actes de violence à l’hôtel Terrain

Ce verdict « rend finalement justice aux survivants et à la famille du journaliste assassiné », a déclaré la MINUSS dans un communiqué de presse.

Au cours de l’attaque contre l’hôtel Terrain, le 11 juillet 2016, une personne a été tuée et plusieurs civils membres d’organisations humanitaires internationales ont été violés et battus par des hommes en uniforme.

Les juges ont rendu leur verdict jeudi et prononcé de longues peines de prison pour meurtre, viol et d’autres crimes. Le tribunal a également ordonné au gouvernement de payer des dommages aux victimes.

« Les victimes et les survivants de cette attaque horrible en juillet 2016 méritaient justice et cela a été fait aujourd'hui. Cependant, selon les preuves recueillies au cours du procès, des questions demeurent sur la question de savoir si la responsabilité de ces crimes est suffisamment élevée dans la chaîne de commandement », a dit la Mission onusienne.

Selon la MINUSS, le verdict envoie un message fort aux criminels potentiels, en particulier au sein des forces armées, selon lequel ils seront poursuivis et punis pour de telles violences.

« Les témoins et les survivants ont fait preuve de courage et de patience en participant au processus judiciaire qui a débuté en mai 2017. Tout au long du processus, des difficultés importantes ont été rencontrées, notamment les conditions de détention des accusés, certains obstacles concernant l'accès des accusés à leurs avocats, et la poursuite de ces crimes contre des civils devant un tribunal militaire au lieu d’un tribunal civil », a estimé la MINUSS.

Au-delà de ce procès concernant l’attaque à l’hôtel Terrain, il reste le problème plus général de la violence sexuelle et sexiste généralisée contre les femmes et les enfants sud-soudanais. La plupart des cas ne sont pas signalés et l’impunité reste généralisée, estime la mission onusienne.

La MINUSS s'est engagée « à travailler avec les autorités du Soudan du Sud pour résoudre certains des problèmes observés lors de ce procès et soutenir les efforts visant à améliorer l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire ».