A Beijing, António Guterres rencontre Xi Jinping avant le Forum Chine-Afrique

António Guterres est arrivé dimanche à Beijing où il a été reçu le jour même par le Président chinois Xi Jinping.

Le chef de l’ONU est dans la capitale chinoise pour participer au Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra les 3 et 4 septembre.

Officiellement créé en octobre 2000 lors de la conférence ministérielle Chine-Afrique, le Forum sur la coopération réunit la République populaire de Chine et 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec Beijing, ainsi que la Commission de l'Union africaine (UA). Le Forum organisé cette année fait suite à deux précédents sommets organisés en 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Beijing en 2006.

ONU Chine/Zhao Yun Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres (centre-droit) rencontre le président chinois Xi Jinping (centre-gauche) avant le Forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing.

Au cours de son déplacement en Chine, le chef de l’ONU doit notamment rencontrer le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs dirigeants africains qui participeront au Forum sur les deux prochains jours.

Le thème du Forum cette année porte sur ‘la coopération gagnant-gagnant et la collaboration pour construire une communauté de destin plus proche en Chine et en Afrique’.

Outre les délégations nationales africaines et de l'UA, 27 organisations régionales africaines et internationales assisteront aux événements organisés en lien avec le Forum à titre d'observateurs.