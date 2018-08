Conflit israélo-palestinien : la recherche d’un règlement durable est plus nécessaire que jamais (ONU)

La recherche d’un véritable cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens, et au-delà, d’un règlement durable du conflit, est plus que jamais nécessaire dans un contexte de regain de tensions, a déclaré mercredi la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo, devant le Conseil de sécurité.