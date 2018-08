Péninsule coréenne : l’ONU se félicite de la tenue des réunions de familles

Dans une déclaration publiée le même jour, António Guterres a espéré que ces rassemblements deviendront routiniers, qu’ils incluront beaucoup plus de personnes, y compris les Coréens touchés à travers le monde, et qu’ils permettront aux familles de se rencontrer en privé et de rester en contact après les réunions.

Pour rappel, depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, près de 130.000 Sud-Coréens se sont inscrits pour retrouver leur famille en Corée du nord.

Le chef de l’ONU a salué les efforts déployés par les deux Corées dans la poursuite de leurs engagements et la prise de mesures pour renforcer la confiance.

Enfin, António Guterres a affirmé qu’il avait hâte de discuter de la manière dont il pourrait soutenir davantage les parties dans leurs efforts diplomatiques pour instaurer une paix durable, la sécurité et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne au cours du débat de haut niveau de l’Assemblée générale en septembre prochain.