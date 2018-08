L'ONU salue la mémoire de l'ancien Secrétaire général Kofi Annan

« Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, était une force directrice pour le bien », a dit António Guterres, dans une déclaration publiée samedi.

« Il a fourni aux gens du monde entier un espace de dialogue, un lieu de résolution de problèmes et un chemin vers un monde meilleur », a estimé M.Guterres.

« Kofi Annan était une force directrice pour le bien » - António Guterres

« À bien des égards, Kofi Annan était l’Organisation des Nations Unies », a affirmé l’actuel Secrétaire général, ajoutant qu’il avait gravi les échelons pour mener l’Organisation dans le nouveau millénaire « avec une dignité et une détermination sans pareil ».

« En ces temps difficiles et turbulents, il n'a jamais cessé de travailler pour donner vie aux valeurs de la Charte des Nations Unies, a souligné M.Guterres. « Son héritage restera une véritable inspiration pour nous tous », a-t-il ajouté.

M.Guterres s’est dit « fier d’appeler Kofi Annan un bon ami et mentor” et d’avoir été « profondément honoré de sa confiance » en ayant été nommé Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sous sa direction.

« Il est resté quelqu'un à qui je pouvais toujours demander conseil et sagesse - et je sais que je n'étais pas seul », a déclaré l’actuel chef de l’ONU.

António Guterres a présenté ses sincères condoléances à Nane Annan, leur famille, et « à tous ceux qui pleurent la perte de ce fier fils d’Afrique qui est devenu un champion mondial de la paix et de l’humanité tout entière ».

Condoléances et hommages se multiplient

« Quelle vie. Quel homme », a pour sa part déclaré ONU migrations sur son compte Twitter. « Nous pleurons aujourd'hui la disparition d'un grand homme, d'un chef, d'un visionnaire, l'ancien Secrétaire général Kofi Annan.”

« @KofiAnnan était le meilleur exemple de l'humanité, la quintessence de la décence et de la grâce humaines » - #Zeid Raad al Hussein @@UNHumanRights https://t.co/TsBKxXj7CM — ONU Info (@ONUinfo) August 18, 2018

« Kofi était le meilleur exemple de l'humanité, la quintessence de la décence et de la grâce humaines », a quant à lui lamenté le Haut-commissaire aux droits de l’homme, pour qui le grand diplomate ghanéen était un ami et un conseillé. “Dans un monde qui abonde de leaders qui sont tout sauf cela, notre perte, la perte du monde devient encore plus douloureuse ».

« Il était toujours courageux, direct dans ses discours, mais jamais discourtois », a souligné Zeid Raad al Hussein.

« Grand défenseur de la paix, il était l'incarnation même de celle-ci et d'une vision résolument moderne des Nations Unies », à son tour affirmé Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, rappelant la vision engagée du multilatéralisme et du rôle central des Nations Unies, du prix Nobel de la Paix.

L'ONUSIDA a souligné les efforts de M. Annan pour améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH ont changé le cours de la riposte au Sida, signalant que « Des millions de personnes mènent aujourd'hui une vie plus saine et plus heureuse grâce à lui ».

« Son travail inlassable pour faire du monde un endroit plus juste et plus pacifique est une source d’inspiration pour nous tous », a déclaré sur son compte Twitter le Dr. Tedros, Directeur exécutif de l'OMS, a qualifié la mort de Kofi Annan de « perte déchirante pour l'humanité ». « Son héritage vivra à travers les nombreuses vies qu'il a touchées»

Kofi Annan et l'ONU