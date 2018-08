L’ONU inaugure une exposition réunissant les témoignages de victimes du terrorisme

Cette exposition a été montée dans la perspective de le première Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme, le 21 août.

« Après des attaques terroristes, nous entendons rarement parler de ceux qui ont été tués ou blessés », a souligné M. Guterres lors de l’inauguration de cette exposition. « Et nous entendons rarement parler de leurs familles, amis et communautés qui ont survécu, qui doivent apprendre à vivre avec le fardeau du terrorisme pendant toute leur vie ».

« Il faut prendre le temps d'écouter les victimes et les survivants du terrorisme. Il faut amplifier leur voix et reconnaître l’impact du terrorisme sur leur vie. Nous devons soutenir les victimes et leur fournir une assistance à long terme, notamment un soutien financier, juridique, médical et psychosocial », a-t-il ajouté. « Soutenir les victimes et leur famille est un impératif moral, fondé sur la promotion, la protection et le respect de leurs droits humains ».

Le Secrétaire général a rappelé qu’aucun pays ne pouvait se considérer comme immunisé du terrorisme et que le nombre et le caractère mortel des attaques terroristes contre des civils ont augmenté ces dernières années.

Il a aussi noté que l’ONU était elle-même ciblée régulièrement. Cette semaine marque le 15e anniversaire de l'attaque contre le siège de la mission des Nations Unies en Iraq, au cours de laquelle 22 personnes ont perdu la vie.

Photo ONU/Mark Garten Le Secrétaire général António Guterres s'entretient une victime belge d'un attentat du terrorisme dont l'expérience est soulignée dans une exposition lors de la première Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme.

Le chef de l’ONU a souligné que les victimes du terrorisme avaient un rôle à jouer pour lutter contre cette menace mondiale. « Nous pouvons tous apprendre de ceux qui ont connu le terrorisme. Des communautés à travers le monde montrent leur résilience face aux attaques terroristes. Elles luttent contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans leur vie quotidienne, dans leurs écoles et leurs lieux de culte », a-t-il dit.

Selon le Secrétaire général, lorsqu’on écoute les voix des victimes et des survivants du terrorisme, lorsqu’on respecte leurs droits et qu’on leur apporte soutien et justice, on réduit les dommages durables causés par les terroristes aux individus, aux familles et aux communautés.

« Cette exposition est une contribution unique à cet objectif. Pour la première fois, nous avons réuni en un seul endroit les témoignages de personnes dont la vie a été affectée par le terrorisme », a-t-il ajouté.

« J'applaudis le courage et la résilience de tous ceux qui sont représentés ici », a-t-il ajouté. « Nous sommes là pour vous. Nous vous écoutons. Vos voix comptent. Votre courage face à l'adversité est une leçon pour nous tous ».