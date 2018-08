Attentat de Bagdad, 15 ans après : poursuivre l'action humanitaire de l'ONU

L'attaque contre l'Hôtel Canal, le bâtiment où se trouvait les bureaux de l’ONU, a également fait plus de 150 blessés, la plupart d’entre eux des travailleurs humanitaires venus en Iraq pour aider à reconstruire le pays après le renversement de Saddam Hussein.

L’attaque a été l’une des plus meurtrières de l’histoire des Nations Unies et a marqué un tournant dans la manière dont l’ONU et les organisations humanitaires opèrent sur le terrain. C'était la première fois qu'une organisation humanitaire internationale neutre était délibérément prise pour cible.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rendu hommage au personnel qui a perdu la vie il y a 15 ans dans ce qu’il a qualifié de « l’un des jours les plus sombres de notre histoire ».

En prévision de cet anniversaire, ONU Info s'est entretenue avec Isabelle Noël qui travaillait au Bureau de l'information, au Siège de l'ONU, pour recueillir toutes les données concernant l'aide humanitaire dans le pays. Elle a été blessée lors de l'attaque.

Témoignage recueilli par Jérôme Longué.