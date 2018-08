Des experts de l'ONU demandent la libération immédiate du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov

Oleg Sentsov, critique virulent de l'occupation russe de la Crimée, a été arrêté par les autorités russes en mai 2014 et condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une prison russe, en tant que citoyen russe, pour terrorisme. Il y a trois mois, il a entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu’il considère l'incarcération à motivation politique de 64 Ukrainiens dans des prisons russes.

Dans une déclaration à la presse, les experts ont appelé les autorités russes à veiller à ce que M. Sentsov bénéficie immédiatement d'un traitement médical approprié, sur la base de son consentement complet et éclairé.

« La vie de Sentsov est en danger imminent. Sa grève de la faim fait suite à un procès et à une condamnation non conforme au droit international. Nous exhortons les autorités russes à le libérer sans condition de toute urgence », ont indiqué les experts, qui sont en contact avec les autorités russes à propos de cette affaire.

Ces experts sont : David Kaye, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; Dainius Pūras, Rapporteur spécial sur le droit à la santé physique et mentale ; Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; et Agnès Callamard, Rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires