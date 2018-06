Syrie : l’Envoyé spécial de l’ONU note des avancées vers la formation d’un comité constitutionnel

M. de Mistura vient d’effectuer une série de consultations dans plusieurs pays, en particulier en Turquie, en Iran et en Egypte. Ces consultations ont suivi d’autres consultations avec plusieurs dirigeants arabes ainsi qu’avec de hauts responsables américains récemment à Bruxelles.

“Nous intensifions nos efforts pour faire avancer le processus politique syrien, comme nous l’a mandaté le Conseil de sécurité et la résolution 2254”, a dit l’Envoyé spécial lors d’un point de presse à Genève.

“Dans le contexte des efforts visant à faciliter la mise en place d'un comité constitutionnel, comme cela a été demandé dans la Déclaration finale de Sotchi, il y a eu quelques avancées”, a-t-il ajouté, en référence aux pourparlers de paix organisés en janvier par la Russie, l’Iran et la Turquie à Sotchi.

“Récemment, le gouvernement de la Syrie m'a officiellement transmis une liste de 50 noms”, a indiqué M. de Mistura. “Depuis, j'ai eu des contacts avec les représentants de l'opposition et un certain nombre de pays”. Selon lui, des efforts sont faits pour préparer une liste de représentants de l'opposition et il a indiqué qu’il s’attendait à des progrès bientôt sur cette question.

“Outre le gouvernement et l'opposition, il sera important que les indépendants, la société civile, les experts et les femmes - et comme vous le savez nous recommandons vivement au moins 30% de femmes - trouvent leur place dans ce comité constitutionnel. Nous devons avoir un processus inclusif”, a déclaré l’Envoyé spécial.

M. de Mistura a indiqué qu’il avait invité des hauts responsables iraniens, russes et turcs à venir le rencontrer à Genève au début de la semaine prochaine. Il a aussi invité des hauts responsables de France, d’Allemagne, de Jordanie, d’Arabie saoudite, du Royaume Uni et des Etats-Unis à venir à Genève la semaine suivante.

“Alors que nous procédons méthodiquement et soigneusement à la tâche de faciliter la mise en place d'un comité constitutionnel syrien, dirigé par des Syriens, nous rappelons qu'il s'agit d'un élément clé d'un processus politique revitalisé”, a conclu M. de Mistura.