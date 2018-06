Défendre les droits des personnes handicapées est un impératif moral, déclare le chef de l'ONU

Le 21 mars 2018 marque le 13ème anniversaire de la Journée mondiale de la trisomie 21 ou syndrome de Down. Le thème de la campagne mondiale cette année : «#WhatIBringToMyCommunity - Comment les personnes atteintes du syndrome de Down peuvent-elles apporter des contributions significatives tout au long de leur vie, que ce soit dans les écoles, les lieux de travail, la vie publique et politique, la culture, les médias, les loisirs et le sport ».