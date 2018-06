Sommet Etats-Unis/Corée du Nord : étape importante dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne (ONU)

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité mardi de la tenue du Sommet entre les dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et des États-Unis, qui constitue, selon lui, « une étape importante dans la promotion d'une paix durable et la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne ».