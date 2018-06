Méditerranée : le HCR appelle à autoriser le débarquement de personnes bloquées sur le navire Aquarius

« Il s’agit d’un impératif humanitaire urgent », a déclaré Vincent Cochetel, l’Envoyé spécial du HCR pour la situation en Méditerranée centrale.

« Ces personnes sont en détresse et elles ont besoin d’aide rapidement. Les stocks s’amenuisent. Les questions plus générales - à qui revient la responsabilité et comment ces responsabilités peuvent être mieux partagées entre les Etats - devraient être remises à plus tard », a-t-il ajouté dans un communiqué de presse.

Actuellement, 629 personnes se trouvent à bord de l’Aquarius, dont plus de 100 enfants. Le navire se trouve au large de Malte et de l’Italie. Jusqu’à présent, aucun pays ne leur a donné l’autorisation de débarquement.

« Il est indispensable que le principe de secours en mer ne soit pas remis en cause lors de tels incidents. D’autres gouvernements doivent accorder un appui aux pays pour la gestion des arrivées par la mer. Ceci devrait inclure un mécanisme prévisible à travers la région pour le débarquement, sur la base d’une coopération constructive entre les Etats et d’autres intervenants appropriés », a ajouté Vincent Cochetel.

Depuis début 2018, l’Italie a enregistré 13.706 arrivées par la mer, soit une baisse significative par rapport aux années précédentes.