L’ONU appelle tout le monde à réduire la pollution par le plastique qui menace les océans

Dans un message, le chef de l’ONU rappelle que les océans aident à réguler le climat mondial et ont un rôle crucial pour la vie sur Terre mais qu’ils sont menacés par le changement climatique, la pollution et l'utilisation non durable.

Cette année, la Journée mondiale des océans est centrée autour du thème « océans propres », et porte sur des initiatives qui visent à prévenir la pollution par le plastique et à encourager des solutions concrètes pour des océans plus sains.

Quatre-vingts pour cent de la pollution de la mer provient de la terre, dont environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.

Cette pollution « étouffe les cours d'eau, nuit aux communautés qui dépendent de la pêche et du tourisme, tue les tortues et les oiseaux, les baleines et les dauphins, et se fraye un chemin dans les régions les plus reculées de la planète. À moins de changer de cap, les déchets plastiques pourraient bientôt l'emporter sur tous les poissons des océans », souligne M. Guterres.

« Nous devons travailler individuellement et collectivement pour arrêter cette tragédie évitable et réduire de manière significative la pollution marine de toutes sortes, y compris le plastique », ajoute-t-il.

Selon le chef de l’ONU, tout le monde doit jouer un rôle.

« Vous pouvez faire la différence aujourd'hui - et tous les jours - en faisant des choses simples comme porter votre propre bouteille d'eau, votre tasse de café et vos sacs à provisions, recycler le plastique que vous achetez, éviter les produits contenant des micro-plastiques et vous porter volontaire pour un nettoyage local », lance-t-il à l’adresse des habitants de la planète.

La Journée mondiale des océans est célébrée chaque année le 8 juin pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments, et sont un élément essentiel de la biosphère.