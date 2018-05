RDC : l’OMS appuie la vaccination des populations à haut risque contre Ébola

Plus de 7 500 doses du vaccin rVSV-ZEBOV contre Ébola ont été déployées pour effectuer dans les prochains jours des vaccinations dans la province de l’Équateur, au nord-ouest du pays.

« La vaccination sera la clé du contrôle de cette épidémie […] Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires pour rendre cela possible, » a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un communiqué.

La plupart des cas se trouvent à Bikoro, une ville rurale reculée, tandis que quatre cas confirmés se trouvent à Mbandaka, la capitale de la province qui compte plus d'un million d'habitants.

Les vaccins sont donnés par Merck, tandis que Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins, contribue pour 1 million de dollars aux coûts opérationnels. Le Wellcome Trust et le DFID ont également promis des fonds pour soutenir les activités de recherche.

Vaccination en anneau

Le Ministère de la Santé avec l’OMS, Médecins Sans Frontières (MSF), l’UNICEF et d'autres partenaires clés mettent en place une vaccination en anneau contre Ebola. Cette stratégie repose sur le suivi de tous les contacts et les contacts des contacts d'un cas récemment confirmé dès que possible. Les équipes sur le terrain ont intensifié la recherche active et le suivi de tous les contacts. Plus de 600 ont été identifiés à ce jour.

« Nous devons agir rapidement pour arrêter la propagation du virus Ebola en protégeant les personnes à risque d'être infectées par le virus Ebola, en identifiant et en finalisant toutes les chaînes de transmission et en garantissant à tous les patients un accès rapide à des soins sûrs et de haute qualité », fait valoir de son côté, Peter Salama, Directeur général adjoint de l'OMS pour la préparation et la réponse aux urgences.

Soulignant la complexité de la mise en œuvre de la vaccination anti-Ebola, l’agence onusienne précise que les vaccins doivent être stockés à une température comprise entre moins 60 et moins 80 degrés centigrades. Leur transport et stockage dans les zones touchées représente donc un défi majeur. L'Organisation a déployé des experts congolais pour renforcer les capacités des agents de santé locaux. Des experts guinéens sont également arrives sur place, forts de leur expérience dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’ouest entre 2014 et 2016.

Face à Ebola, l’urgence est également financière. L’OMS et ses partenaires ont besoin de 26 millions de dollars pour répondre a l’épidémie en RDC au cours des trois prochains mois. L'agence a également mobilisé 2 millions de dollars de son Fonds de secours pour les situations d'urgence.