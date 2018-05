Le chef de l’ONU António Guterres rencontre le Président américain Donald Trump à Washington

« Le Secrétaire général et le Président ont discuté de la situation dans la région du Moyen-Orient, dans la péninsule coréenne et de l’actuelle réforme des Nations Unies. Le Secrétaire général s'est félicité de la poursuite de l'engagement des États-Unis dans le travail des Nations Unies », a dit son porte-parole dans un compte rendu à la presse.

Plus tôt dans la journée, le chef de l’ONU a rencontré le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, et le Conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avec qui il a discuté de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), du Yémen, de la Syrie et du Moyen-Orient, a indiqué le porte-parole dans un autre compte rendu de ces rencontres.

Signature d’un Cadre de partenariat stratégique entre l’ONU et la Banque mondiale

Le Secrétaire général de l’ONU a également signé vendredi avec le Président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, un Cadre de partenariat stratégique (SPF) qui témoigne de l’engagement commun des deux organisations à coopérer pour aider les pays à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Ce partenariat comprend quatre domaines de coopération clés : financement et appui à la mise en œuvre pour aider les pays à atteindre les objectifs de développement durable ; action mondiale décisive sur le changement climatique ; travail conjoint dans des contextes post-crise et humanitaires; et exploitation des données pour améliorer les résultats de développement.

S'appuyant sur des collaborations passées et en cours entre les Nations Unies et le Groupe de la Banque mondiale, le partenariat stratégique engage les deux institutions à travailler ensemble pour aider les pays à atteindre des résultats mesurables à grande échelle pour transformer leurs économies et leurs sociétés, a précisé la Banque mondiale dans un communiqué de presse.

Jeudi, M. Guterres avait eu une série de réunions dans la capitale américaine avec des membres du Sénat et de la Chambre des représentants des Etats-Unis, avec qui il avait discuté notamment des réformes au sein de l’ONU.

Samedi, le Secrétaire général doit prononcer un discours devant les étudiants de l’école du service diplomatique de l’Université de Georgetown, à Washington.