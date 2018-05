Gaza : l’UNICEF distribue des fournitures médicales d’urgence pour couvrir les besoins de 70.000 civils

Dans un communiqué, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance indique qu’ « un grand nombre de ces blessures sont graves et potentiellement mortelles, y compris des amputations ».

Or la récente vague de violence a encore aggravé un système sanitaire déjà affaibli dans la bande de Gaza qui continue de « s’effondrer en raison de graves coupures d’électricité ainsi que des pénuries de carburant, de médicaments et d’équipements ».

Face à cette urgence humanitaire et sanitaire, l’UNICEF et ses partenaires ont livré deux camions de fournitures médicales d’urgence dans la bande de Gaza. Selon l’agence onusienne, cette opération permet de répondre aux besoins d’environ 70.000 personnes. Les médicaments et le matériel médical comprennent des antibiotiques, du sérum physiologique (solution saline) et des seringues pour le traitement des blessures.

Pour l’UNICEF, les enfants devraient être protégés, au lieu d’être ciblés et confrontés à la violence ou placés dans des situations à risque. Alors que les tensions restent vives dans l’État de Palestine, l’UNICEF appelle tous les acteurs à mettre en place des mesures spécifiques pour garder les enfants hors de danger et éviter de faire des victimes parmi les enfants.

Par ailleurs, l’UNICEF rappelle que cette nouvelle flambée de violence a aggravé le sort des enfants dont la vie est déjà extrêmement difficile depuis de nombreuses années. De façon générale, l’UNICEF note que dans la bande de Gaza, la moitié des enfants dépendent de l’aide humanitaire et un enfant sur quatre a besoin de soins psychosociaux.

« Leurs familles reçoivent 4 à 5 heures d’électricité par jour et 9 domiciles sur 10 n’ont pas un accès direct régulier à l’eau potable », fait remarquer l’UNICEF qui rappelle que les enfants de Gaza ont déjà vécu trois grands conflits au cours de la dernière décennie.