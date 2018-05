« Les oiseaux migrateurs créent un lien entre les peuples, les écosystèmes et les nations » - António Guterres

Célébrée chaque année le 12 mai dans plus de 60 pays, la Journée prend la forme d’une campagne mondiale annuelle soutenue par l’ONU de sensibilisation et d’éducation environnementale aux oiseaux migrateurs et la nécessité d’une coopération internationale pour leur conservation.

« Les oiseaux migrateurs créent un lien entre les peuples, les écosystèmes et les nations. Ils symbolisent la paix et les liens d’interdépendance autour de la planète. Leurs voyages épiques inspirent des personnes de tous âges, partout dans le monde », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message publié pour la Journée.

Pour le chef de l’ONU, la Journée est l’occasion de « célébrer la grande merveille naturelle qu’est la migration des oiseaux », mais aussi de rappeler que ce phénomène et les écosystèmes du monde entier sont menacés par le changement climatique.

40% des espèces d’oiseaux migrateurs sont en déclin

Sur les 11.000 espèces d’oiseaux qui existent sur la planète, une sur cinq est considérée comme migratrice. 40% de ces espèces migratrices sont en déclin, et parmi elles, une espèce sur huit est menacée d’extinction à l’échelle mondiale.

Les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs comprennent la perte et la dégradation de leur habitat, causées par l’exploitation agricole et les aménagements côtiers, la collision avec des éoliennes et des lignes électriques mal situées, les récoltes non durables ainsi que la capture et l’abattage illégal d’oiseaux.

Les oiseaux migrateurs sont également fortement touchés par l’empoisonnement, notamment par l’ingestion de plomb toxique rejeté dans l’environnement sous forme de munitions ou de plombs de pêche, ainsi que par le changement climatique.

Les efforts de conservation des oiseaux migrateurs tant à l’échelle mondiale que régionale sont coordonnés au niveau international par la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS, également appelée Convention de Bonn) et par l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Ces deux traités gérés par l’ONU Environnement sont les fers de lance de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs depuis 2006.

« Cette année, la campagne prend une nouvelle dimension mondiale, car elle unifie les efforts des deux côtés de l’Atlantique pour susciter une prise de conscience et une action mondiale sur les oiseaux migrateurs », a déclaré Bradnee Chambers, Secrétaire exécutif de la CMS. Cette nouvelle collaboration implique la CMS, l’AEWA et Environment for the Americas, qui est basée aux États-Unis et a été la principale organisation en charge de la Journée internationale des oiseaux migrateurs dans les Amériques.

Une Journée célébrée en mai et en octobre pendant les hautes saisons de migration

La nouvelle campagne conjointe de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs rassemble les efforts le long des principaux couloirs de migration mondiaux, également appelés voies de migration, pour des célébrations dans le monde entier.

Et pour la première fois, deux journées lui sont consacrées au cours de l’année, pendant les hautes saisons de migration. « En raison de la nature cyclique de la migration des oiseaux, et du fait que la présence d’oiseaux migrateurs dans un pays est liée à sa situation géographique sur la planète, nous avons décidé de suivre la recommandation de nombreux pays demandant de célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs au cours de deux journées centrales réparties sur l’année », a indiqué Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l’AEWA.

À compter de 2018, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sera célébrée chaque année les deuxièmes samedis de mai et d’octobre, ce qui permettra d’organiser des événements à travers le monde pendant les hautes saisons de migration.