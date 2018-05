Libye : le HCR reprend les évacuations de réfugiés vers le Niger

Cette opération est la deuxième tentative du vol spécialement affrété pour évacuer les réfugiés et les demandeurs d’asile depuis la Libye, le vol ayant dû faire demi-tour mardi en direction de Tripoli, « après des difficultés techniques ». « Les réfugiés et les demandeurs d’asile avaient dû passer une nuit supplémentaire en détention », a indiqué le HCR dans un communiqué.

Il s’agit du premier groupe de réfugiés transportés par avion hors de la Libye depuis la suspension temporaire du programme d’évacuation humanitaire du HCR au début du mois de mars. Cette suspension faisait suite aux préoccupations soulevées par le Gouvernement nigérien « sur le fait que le départ des réfugiés pour la réinstallation dans d’autres pays ne suivait pas le rythme des arrivées au Niger ».

Avec cette reprise des opérations d’évacuation, l’Agence onusienne loue la générosité du gouvernement nigérien qui a généreusement offert des espaces supplémentaires pouvant accueillir jusqu’à 1.500 réfugiés dans le cadre du Mécanisme de transit d’urgence géré par le HCR à Niamey avec le soutien financier de l’Union européenne.

D’autres évacuations sont prévues et incluront des réfugiés détenus dans plusieurs centres de détention en Libye. Depuis novembre, le HCR, avec l’appui de l’Union européenne et des autorités libyennes, a évacué 1.474 réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables, y compris des mères célibataires, des familles ainsi que des enfants non accompagnés et séparés, et les a relocalisés au Niger, en Italie et en Roumanie. De plus, le HCR a géré 477 cas de réinstallation directement depuis la Libye vers des pays tiers et réitère sa demande de places de réinstallation supplémentaires, une solution durable, sûre et vitale pour les réfugiés et les demandeurs d’asile vulnérables en Libye.

Mais pour l’Envoyé spécial du HCR sur la situation en Méditerranée centrale, il faut « désormais trouver d’urgence des solutions pour la réinstallation de ces réfugiés dans d’autres pays. » D’autant qu’en Libye, « les réfugiés détenus croupissent dans des conditions extrêmes qui mettent en péril leur vie et leur bien-être ». « C’est pourquoi ce programme a fondamentalement pour but de préserver des individus vulnérables de souffrances supplémentaires », a souligné Vincent Cochetel.

A noter que ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une série de mesures nécessaires pour offrir des alternatives viables aux voyages dangereux entrepris par les réfugiés et les migrants le long de l’itinéraire de la Méditerranée centrale.