L’ONU très préoccupée par l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien

Selon la presse, le Président américain Donald Trump a fait l’annonce de ce retrait mardi 8 mai 2018.

L’accord sur le nucléaire iranien, appelé aussi Plan d’action global commun (PGAC), a été signé à Vienne, en Autriche, en juillet 2015, par huit parties prenantes : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), l’Allemagne, l’Union européenne et l’Iran. L’accord a pour but de faire cesser le programme nucléaire iranien et d’obtenir la levée des sanctions économiques.

« J'ai toujours rappelé que le PAGC représente une avancée majeure en matière de non-prolifération nucléaire et de diplomatie et qu'il a contribué à la paix et à la sécurité régionales et internationales », a souligné M. Guterres dans une déclaration à la presse.

Pour le chef de l’ONU, « il est essentiel que toutes les préoccupations concernant la mise en œuvre du Plan soient traitées par le biais des mécanismes établis dans le Plan d'action ». « Les questions qui ne sont pas directement liées au PAGC devraient être traitées sans préjudice de la préservation de l'accord et de ses réalisations », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l’ONU a appelé les autres participants à l’accord sur le nucléaire iranien « à respecter pleinement leurs engagements respectifs dans le cadre du PGAC et tous les autres États membres à soutenir cet accord ».