Les écoliers pris entre deux feux dans le conflit qui perdure à l’est de l’Ukraine (UNICEF)

« Les enfants apprennent dans les écoles avec des trous de balle dans les murs et des sacs de sable dans les fenêtres, des abris anti-bombes dans les sous-sols et des éclats dans les cours », a déclaré vendredi la Représentante de l’UNICEF dans le pays, Giovanna Barberis.

« Le système éducatif dans l'est de l'Ukraine est pris entre deux feux depuis plus de quatre ans. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire et veiller à ce que les écoles soient des lieux sûrs où les enfants peuvent apprendre », a-t-elle ajouté.

Les enfants sont exposés à des dangers en raison de la proximité de sites militaires, tels que des bases, des installations de stockage et des points de contrôle de sécurité, aux écoles et aux jardins d'enfants des deux côtés de la ligne de contact de l'Ukraine orientale. La ligne de contact divise les zones contrôlées par le gouvernement et celles qui ne le sont pas, et c'est là que les combats sont les plus graves.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires ont surveillé au moins huit cas où des sites de groupes armés et de groupes armés se trouvent à moins de 500 mètres d'un jardin d'enfants ou d'une école et deux endroits séparés où les écoles et ces sites ne sont éloignés que de quelques mètres. Depuis le début de l'année scolaire, l'UNICEF a surveillé six anciens bâtiments scolaires qui ont été occupés ou utilisés par des groupes militaires ou armés.

Des centaines d’écoles endommagées depuis 2014

Au moins 45 écoles ont été endommagées ou détruites au cours des 16 derniers mois. Cela s'ajoute à plus de 700 écoles endommagées depuis le début du conflit.

Le lycée numéro 2 d’Elena Mihatskaya, dans la ville de Krasnohorivka, est fermé depuis le mois de mai 2017 après avoir été touché par un obus qui a causé d'importants dégâts au toit et à plusieurs salles de classe.

« Les enfants sont extrêmement nerveux et les enseignants essaient de les calmer, mais c'est difficile pour eux », a déclaré Giovanna Barberis. « C'est difficile pour les enfants de faire face parce qu'ils sont nerveux et stressés ».

A l'est de l'Ukraine, l'UNICEF aide à fournir un soutien psychosocial et l'éducation au danger des mines à des centaines de milliers d'enfants, de jeunes et de soignants. Le Fonds soutient également la réparation des écoles et des jardins d'enfants endommagés et distribue des fournitures éducatives vitales telles que des kits éducatifs, des meubles et des équipements sportifs.

Cette année, l'UNICEF a lancé un appel de 23,6 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux enfants et aux familles touchés par le conflit dans l'est de l'Ukraine. À ce jour, moins de 15% de cet appel a été satisfait.