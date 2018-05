RCA : le chef de l’ONU condamne les violences meurtrières à Bangui

Deux membres du personnel de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) ont également été blessés lors de violences ultérieures.

« Le Secrétaire général transmet ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général appelle au calme et exhorte les autorités de la République centrafricaine à enquêter sur ces attaques répétées, ainsi qu’à en traduire rapidement les responsables en justice », a-t-il ajouté. « Le Secrétaire général exprime également sa préoccupation continue face à la rhétorique incendiaire qui semble prévaloir. Il rappelle qu'il n'y a pas de justification à l'incitation à la violence ou au discours de haine ».

Le chef de l’ONU a réaffirmé son soutien à la République centrafricaine et au rôle de la MINUSCA pour la protection des civils et la stabilisation du pays. Il a exhorté « tous les acteurs à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour ramener la paix et la stabilité dans le pays ».