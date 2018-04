Afrique de l’Ouest : des défis multiformes

Dans ce podcast réalisé il y a quelques semaines par le FMI, le Fonds monétaire international, Randa Filfili, Directrice générale de l’entreprise sénégalaise Zena Exotic Fruits raconte pourquoi les petites et moyennes entreprises africaines ont souvent du mal à survivre, et les défis édifiants auxquels font face les femmes entrepreneurs.

Escale s’envole ensuite au Cabo Verde où plus de 500 000 personnes vivent dans les 9 îles de l’archipel alors que près d’un quart de la population travaille dans le secteur agricole. Le pays est actuellement confronté à une invasion de larves de "chenilles légionnaires d’automne", un redoutable ravageur capable de se propager très vite et qui s’attaque aux cultures de maïs sur toutes les îles du pays. Face aux nombreuses inquiétudes suscitées au niveau de la sécurité alimentaire et de l’économie locales, les autorités cap-verdiennes font équipe avec la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

