L'innovation et la créativité des femmes au centre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

L'agence des Nations Unies à l'origine de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle appelle à une plus grande participation des femmes dans le domaine de l'innovation et de la créativité afin de tirer le maximum d'avantages pour la société. "Actuellement, l'humanité ne réalise pas tout son potentiel innovateur et créatif", a déclaré Francis Gurry, le Directeur général de l'OMPI.