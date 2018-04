Le HCR regrette l’expulsion d’un groupe de Vénézuéliens de Trinité-et-Tobago

« Le retour forcé de ce groupe est très préoccupant », a déclaré le Haut-Commissaire assistant du HCR pour la protection, Volker Türk, dans un communiqué de presse.

« Nous sommes en contact avec les autorités et nous demandons des éclaircissements sur le processus juridique qui a conduit à l'expulsion de ce groupe, afin de garantir que Trinité-et-Tobago continue de respecter ses obligations internationales », a-t-il ajouté.

Ces Vénézuéliens, qui étaient détenus à Trinité-et-Tobago, ont été expulsés du pays samedi malgré la demande du HCR d'avoir accès aux personnes concernées et malgré des interventions écrites.

Le HCR appelle Trinité-et-Tobago à continuer de respecter ses obligations internationales en tant que signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés et d’autres instruments internationaux, notamment le principe de non-refoulement et l'article 31 de la Convention qui demande aux signataires « de ne pas imposer de sanctions, en raison de leur entrée ou de leur présence illégales », aux personnes ayant besoin d'une protection internationale.

L’agence onusienne a déclaré qu’elle continuerait de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Trinité-et-Tobago pour compléter ses efforts visant à développer, renforcer et mettre en œuvre sa politique d'asile et à soutenir les communautés hôtes tout en offrant conseils et assistance aux personnes ayant besoin de protection internationale.