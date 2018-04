Coimbra : pour des soins de santé universels

Le sommet mondial régional de la santé se tient à Coimbra au Portugal pendant deux jours, le 19 et 20 avril. Cet événement va au-delà de la simple proposition de solutions pour une approche plus intégrée et inclusive. Le défi est d'apporter une contribution significative à la conception de mécanismes efficaces pour accroître la fourniture de services de santé de haute qualité dans les régions du monde où ils sont inadéquats ou inexistants.