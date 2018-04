Accident d’avion en Algérie : le chef de l’ONU présente ses condoléances

Selon les informations rapportées par la presse, un avion militaire algérien s’est écrasé peu après son décollage à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale algérienne.

Plus de 250 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie dans cet accident aérien.

« Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances à la famille des victimes et au peuple et au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué publie le jour même de l’accident.