Syrie : environ 500 patients présentent des symptômes d’exposition à des produits chimiques toxiques (OMS)

Selon les rapports fournis par les partenaires de l’OMS, lors du bombardement de Douma samedi, environ 500 patients se sont présentés dans des établissements de santé avec des signes et des symptômes correspondant à une exposition à des produits chimiques toxiques.

Ces patients présentaient notamment des signes d'irritation grave des membranes muqueuses, d'insuffisance respiratoire et de perturbation du système nerveux central.

Selon les informations à disposition de l’agence onusienne, plus de 70 personnes réfugiées dans des sous-sols seraient mortes, dont 43 en raison de symptômes liés à une exposition à des produits chimiques hautement toxiques. Deux établissements de santé auraient également été touchés par les attaques qui ont frappé Douma.

Dans un communiqué, l'OMS rappelle aux parties au conflit qu'elles ont l'obligation de s'abstenir d'attaquer les installations et le personnel médicaux conformément à la résolution 2286 (2016) du Conseil de sécurité.

« Toute utilisation d'armes chimiques pour causer des dommages est illégale en vertu du droit international », a rappelé l’OMS, soulignant que les normes mondiales contre les armes chimiques reflètent une aversion particulière pour le préjudice disproportionné que ces dernières causent aux personnes les plus âgées, les plus infirmes et les plus jeunes.

« Nous devrions tous être indignés par ces horribles rapports et images de Douma », a déclaré Dr Peter Salama, Directeur général adjoint de l'OMS pour la préparation et la réponse aux urgences. « L'OMS exige un accès immédiat et sans entrave pour fournir des soins aux personnes touchées, évaluer les impacts sur la santé et fournir une réponse complète en matière de santé publique ».

L'OMS coordonne actuellement la réponse sanitaire pour les personnes déplacées de la Ghouta orientale et est disposée à fournir davantage d'assistance aux zones nouvellement accessibles de cette région dès que l'accès sera accordé.