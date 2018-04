Papouasie-Nouvelle-Guinée : le PAM achemine de la nourriture aux victimes du séisme de février

La cargaison de plus de 80 tonnes de biscuits, qui est partie lundi de l’entrepôt des Nations Unies (UNHRD) à Dubaï, aux Emirats arabes unis, permettra de nourrir environ 60.000 personnes touchées par le tremblement de terre.

Plus de 270.000 personnes continuent d'avoir besoin d'une aide humanitaire à la suite de ce séisme dévastateur de magnitude 7,5 qui a frappé le pays en février, et ce transport aérien fait partie des interventions d'urgence du PAM dans le pays. Le tremblement de terre a été suivi d'une série de violentes répliques en mars, provoquant une panique générale parmi les communautés, a précisé le PAM dans un communiqué de presse.

L'avion a quitté Dubaï tôt lundi matin et les biscuits atteindront les bénéficiaires dans quelques jours. L'avion utilisé a été fourni par Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Emirats arabes unis et Souverain de Dubaï.

« Nous sommes reconnaissants de la générosité de Cheikh Mohammed qui a fourni rapidement cet avion. Son soutien est crucial pour apporter une aide humanitaire aux personnes les plus touchées par cette catastrophe naturelle », a déclaré Stefano Peveri, chef du Département des ressources humaines des Nations Unies à Dubaï.

« Plus de 60% des transports de l'UNHRD proviennent de Dubaï. Cela fait de Dubaï le plus grand centre humanitaire au monde grâce à ses excellentes infrastructures logistiques et à son soutien continu », a-t-il ajouté.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée était déjà confrontée à une insécurité alimentaire grave et à des niveaux alarmants de malnutrition avant le séisme. Environ 37% de la population, soit 60.000 personnes, souffraient d'insécurité alimentaire grave, selon les évaluations du PAM.

Le tremblement de terre et ses répliques ont eu des répercussions sur les populations des zones les plus vulnérables du pays, détruisant des cultures et des potagers, les principales sources de nourriture dans la zone touchée.