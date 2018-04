L’ONU appelle à autonomiser les femmes et les filles atteintes d’autisme

Il s’agit du thème de la célébration de la Journée cette année au siège des Nations Unies à New York.

« Ces femmes et ces filles rencontrent de multiples difficultés, qui entravent notamment leur accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité avec les autres, elles se voient privées de leurs droits en matière de procréation et de leur liberté de faire leurs propres choix, et ne participent pas à la prise de décisions qui les concernent », a souligné M. Guterres dans un message.

« Notre action en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de la femme doit s’étendre à toutes les femmes et les filles dans le monde, et les mesures que nous prenons pour atteindre les objectifs de développement durable doivent nous permettre de tenir la promesse inscrite au cœur du Programme 2030, celle de ne pas faire de laissés-pour-compte », a-t-il ajouté.

En cette Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Secrétaire général a souhaité réaffirmer l’engagement de l’Organisation « à promouvoir la pleine participation de toutes les personnes atteintes d’autisme et à faire en sorte qu’elles disposent d’un appui qui leur permette d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux ».

Altération du comportement social, de la communication et du langage

Les troubles du spectre autistique regroupent un ensemble d’affections caractérisées par un certain degré d’altération du comportement social, de la communication et du langage, et par la modicité des centres d’intérêts et des activités, qui sont spécifiques à la personne et répétitifs. Ils apparaissent dans l’enfance et ont tendance à persister à l’adolescence et à l’âge adulte. Dans la plupart des cas, l’affection se manifeste au cours des 5 premières années de l’enfant.

Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, étant par exemple injustement privées de soins, d’accès à l’éducation et de possibilités de participer à la communauté.

À l’unanimité, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme afin d’appeler l’attention sur la nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes, afin qu’elles puissent mener une vie riche et épanouie en faisant partie intégrante de la société.