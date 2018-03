Éradiquer la crise alimentaire en RDC, c'est possible (PAM)

Cette semaine, coup de projecteur dans Escale, sur la situation humanitaire et alimentaire en République démocratique du Congo (RDC). Depuis plus de deux décennies, le pays est secoué par de nombreux soubresauts. Aux foules de démunis, se sont ajoutés, en à peine un an et demi, 1,7 million de déplacés supplémentaires. Ils s’ajoutent aux 3,3 millions de personnes déplacées déjà recensées, sans oublier les 680 000 Congolais réfugiés dans les pays voisins. Pourtant, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), il est posible d'atténuer et même d'éradiquer la crise alimentaire en RDC.