L’Américaine Rosemary DiCarlo nommée cheffe des affaires politiques de l’ONU

La diplomate américaine devient la première femme à diriger le Département des affaires politiques des Nations Unies (DPA).

Présidente du Comité national pour la politique étrangère américaine (NCAFP), Mme DiCarlo est également membre de l’Institut Jackson pour les affaires mondiales de l'Université Yale, aux Etats-Unis.

Diplomate de carrière, Mme DiCarlo apporte plus de 35 ans d'expérience dans la fonction publique et le milieu universitaire.

Au cours de sa carrière au Département d'État des États-Unis, Mme DiCarlo a occupé les fonctions de Représentante permanente adjointe auprès de l’ONU à New York avec le rang et le statut d'Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire. À ce titre, elle a représenté les États-Unis au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale et dans d'autres organes des Nations Unies.

A Washington, Mme DiCarlo a occupé les responsabilités de Sous-Secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes et de Directrice des Nations Unies au Conseil national de sécurité, à la Maison Blanche. Elle a également servi dans les ambassades américaines à Moscou et à Oslo.

Fin de mission pour Jeffrey Feltman

A la tête de DPA, Mme DiCarlo succèdera à son compatriote Jeffrey Feltman dont le mandat se termine vendredi.

Dans un communiqué, M. Guterres a exprimé sa profonde reconnaissance à M. Feltman pour « son leadership à la tête de DPA et ses talents diplomatiques dans la conduite des bons offices, pour désamorcer les crises et identifier des solutions politiques justes et durables dans le monde ».

Durant près de six ans, le mandat de M. Feltman a coïncidé avec des développements importants sur la scène internationale. Un mandat au cours duquel l’ONU fut largement sollicitée.

« Quel que soit le défi, le Secrétaire général savait qu’il pouvait toujours se tourner vers M. Feltman pour des conseils judicieux, des réflexions créatives et des analyses incisives », indique le communiqué publié par le bureau du porte-parole. « Le soutien de M. Feltman pour donner un nouvel élan au programme de prévention, notamment en renforçant la capacité de médiation de la DPA, était indispensable ».