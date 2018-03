Commerce électronique : protection des consommateurs et confidentialité des données, une priorité de la CNUCED

Selon cette institution onusienne basée à Genève, la numérisation rapide de l’économie mondiale soulève des questions graves et pressantes auxquelles tenteront de répondre des représentants de gouvernements, du monde des affaires et d’autres instances du monde entier lors de la Semaine du commerce électronique organisée par la CNUCED, au Palais des Nations du 16 au 20 avril 2018.

La CNUCED relève notamment qu’entre 2012 et 2017 le nombre d’utilisateurs mensuels de Facebook est passé de 1 milliard à 2,2 milliards - la croissance la plus rapide étant enregistrée dans les pays en développement.

« Le débat actuel sur Facebook et la protection des données montre clairement que la plupart des pays sont mal préparés à l’économie numérique », a souligné le Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi. Pourtant près de 90% des nouveaux utilisateurs d’Internet au cours des 5 dernières années résident dans des pays en développement. « Mais la moitié de ces pays n’ont actuellement pas de législation pour protéger leur vie privée », a dit M. Kituyi.

Pour l’agence onusienne, la Semaine du commerce électronique arrive donc à un moment opportun alors que l’économie numérique évolue rapidement. « Nous savons que l’économie numérique peut apporter de grands avantages aux pays en développement, mais nous devons résoudre des questions cruciales pour nous assurer que la numérisation mène à l’avenir que nous voulons construire », a d’ailleurs fait remarquer M. Kituyi.

Le plus grand marché aux Etats-Unis

A l’échelle mondiale, malgré des disparités apparaissant dans les pays en développement, la croissance du commerce électronique reste forte. Selon les dernières estimations de la CNUCED, le commerce électronique représente dans le monde près de 26 milliards de dollars en 2016. Les États-Unis sont restés de loin le plus grand marché, avec des ventes en ligne d’environ 7,6 milliards de dollars, le Japon se classant au deuxième rang légèrement derrière.

Cependant, la Chine est le leader pour le commerce des entreprises aux particuliers (B2C, business to consumer). La Chine et les États-Unis ont représenté un peu plus de la moitié de toutes les ventes B2C en 2016. Cette même année, l’Inde entrait pour la première fois dans le top 10 des marchés de commerce électronique. Les ventes B2C ont augmenté de 14,5 % en 2016 pour atteindre 2,8 milliards de dollars. On estime à 1,4 milliard le nombre d’acheteurs en ligne dans le monde en 2016 (en hausse de 11% par rapport à 2015), ce qui équivaut à 55% de l’ensemble des internautes.

La Semaine du commerce électronique a pour thème cette année 'les plateformes numériques et leurs atouts en faveur du développement' - éléments-clés de ce monde numérique en pleine évolution. Les principales questions qui seront débattues porteront sur les implications en termes de développement de l’utilisation des plates-formes numériques au regard de la confidentialité des données, la concurrence, la création d’emplois et le partage des bénéfices.

Ça sera aussi l’occasion pour se pencher sur la protection des consommateurs en ligne, la logistique commerciale à l’ère numérique, les identités numériques, les technologies « blockchain », les plateformes numériques et les politiques de concurrence, les politiques commerciales et le commerce électronique, le développement du commerce électronique en Afrique et en Asie du Sud, le commerce numérique et l’industrialisation ou le rôle des banques régionales dans la promotion des gains tirés du commerce électronique.