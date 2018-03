Nigéria : l’OMS appelle à rester vigilant face à l’épidémie de fièvre de Lassa malgré les progrès

Cette fièvre hémorragique virale, qui est transmise à l'homme par contact avec de la nourriture ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les fèces de rongeurs, sévit actuellement dans 18 états du pays.

Environ 400 cas et 100 décès liés à la fièvre ont été confirmés et plus de 2845 contacts ont été identifiés dans 18 états, a affirmé l'agence onusienne.

L'OMS continue de travailler avec le Centre nigérian de lutte contre la maladie et l’Agence nationale du contrôle des maladies au Nigéria pour essayer de contrôler la propagation de la maladie.