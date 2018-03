Le chef de l’ONU appelle à mieux protéger le personnel des Nations Unies

Cette Journée « nous rappelle que le personnel des Nations Unies au service des peuples du monde est très souvent exposé à des dangers », a dit M. Guterres dans un message.

Aujourd’hui, 29 membres du personnel civil des Nations Unies sont en détention. Huit d’entre eux sont détenus sans que les charges soient claires ou connues, ou sans que l’Organisation ait été informée des raisons de leur arrestation.

Le Secrétaire général a promis que l’ONU continuerait « à suivre ces affaires et à œuvrer en faveur de la libération de nos collègues ».

Il a engagé tous les pays à appuyer la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que le Protocole facultatif de 2005 relatif à la Convention, qui étend la portée de la protection au personnel chargé de l’assistance humanitaire ou politique ou de l’aide au développement.

Seulement 92 États sont parties à la Convention de 1994 et 32 seulement sont parties au Protocole. Le chef de l’ONU a exhorté tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à ces instruments au plus vite.

« Qu’ils se trouvent dans leur pays d’origine ou loin de leurs familles et de leurs foyers, les membres du personnel des Nations Unies s’emploient sans relâche à aider les plus vulnérables, partout dans le monde. Assurer leur sécurité alors qu’ils s’acquittent de cette mission cruciale devrait être notre priorité », a ajouté M. Guterres. « En cette Journée internationale, renforçons notre détermination et nos moyens de protéger le personnel des Nations Unies qui, infatigable, œuvre en faveur de la paix, du développement durable et des droits de l’homme pour tous ».