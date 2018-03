Syrie : le chef de l’ONU alarmé par les allégations persistantes d’utilisation d’armes chimiques

« L'utilisation d'armes chimiques, en toutes circonstances, est injustifiable et odieuse. Tout aussi injustifiable est le manque de réponse à une telle utilisation, si et quand elle se produit. L'impunité ne peut prévaloir en ce qui concerne des crimes aussi graves », a dit le porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration à la presse.

M. Guterres a rencontré mardi 20 mars le Directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et a réitéré son soutien à son travail d'enquête sur les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie et sa confiance dans l'intégrité et l'expertise de l'OIAC, sa mission d'établissement des faits et ses conclusions.

« Le Secrétaire général réitère son appel au Conseil de sécurité pour qu'il fasse preuve d'unité et de détermination dans ce domaine », a ajouté son porte-parole.

Début février, l’OIAC avait déclaré que des allégations récentes concernant l’utilisation d’armes chimiques en Syrie continuaient « d’être une source de vive préoccupation » et qu’elle étudiait toutes les « allégations crédibles ».