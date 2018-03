Afghanistan : l’ONU condamne une attaque meurtrière à Kaboul

« Nowruz est une période de renouveau et de célébration, et devrait être le moment de promouvoir les valeurs de paix et de solidarité. Ceux qui ont organisé cette attaque doivent être traduits en justice », a dit le porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration à la presse.

M. Guterres a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple afghans.

Selon la presse, au moins 29 personnes, pour la plupart des adolescents, ont été tuées lorsqu'un kamikaze à pied s'est fait exploser devant un hôpital situé en face de l’université de Kaboul.

L'attaque, la cinquième dans la capitale afghane en l'espace de quelques semaines, a été revendiquée par le groupe Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech). Les talibans pour leur part ont nié toute implication.