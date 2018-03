Le Mauritanien Ibrahim Thiaw nommé Conseiller spécial de l’ONU pour le Sahel

M. Thiaw travaillera avec Mohamed Ibn Chambas, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS). Le Mauritanien épaulera le chef d’UNOWAS dans « les efforts en cours pour faire progresser le recalibrage de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et le nouveau Plan de soutien au Sahel », précise l’ONU dans un communiqué.

Actuellement Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), M. Thiaw entamera ses nouvelles responsabilités onusiennes fort de près de 40 ans d'expérience dans les domaines du développement durable, de la gouvernance environnementale et de la gestion des ressources naturelles.

Cette nomination « permettra au Secrétaire général de tirer parti de l'expérience nationale, régionale et internationale de M. Thiaw pour servir des millions de personnes dans l'un des zones les plus complexes du monde afin de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », soulignent les Nations Unies.

En plus de ses responsabilités de gestion au PNUE, M. Thiaw a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la vision stratégique et du mandat du Programme onusien. Il a notamment supervisé l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme du PNUE ainsi que son programme de travail. En qualité de numéro deux du PNUE, M. Thiaw a également catalysé l'engagement politique avec les gouvernements et renforcé les relations avec les organes directeurs, y compris l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement.

Avant de rejoindre le PNUE en 2007, M. Thiaw a occupé les fonctions de Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et de Directeur général par intérim à l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).