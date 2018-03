Journée internationale de la francophonie : « La langue française notre trait d’union pour agir »

Dans une interview avec ONU-Info, Narjess Saïdane, la Représentante permanente de la Francophonie auprès des Nations Unies à New York a insisté sur la double importance de la Journée internationale de la francophonie et de la Journée de la langue française et le coup d’envoi du Printemps de la Francophonie, ainsi que ses temps forts.

La diplomate tunisienne revient notamment sur le concert dirigé dans la soirée de ce mardi 20 mars dans le Hall de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York par d’Oliver Glissant avec la participation de l’orchestre de Brooklyn. L’ensemble interprètera notamment la Symphonie 1, la Charmeuse de serpents.

A l’occasion de la Journée internationale de la francophonie, les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la Francophonie, à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques...

Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey (Niger) de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), future Organisation internationale de la Francophonie.