ONU/INTERPOL : une coopération de longue haleine

Le but d’INTERPOL est de faciliter la coopération policière internationale, même s’il n’existe aucune relation diplomatique entre les pays concernés. Toute action est mise en œuvre dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Son statut lui interdit « toute intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial ».

Le Secrétariat général d’INTERPOL se trouve à Lyon, en France. Il fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. L’Organisation compte sept bureaux régionaux à travers le monde ainsi que des représentations auprès des Nations Unies, à New York, et de l’Union européenne, à Bruxelles.

INTERPOL a une longue histoire de coopération avec les Nations Unies, qui a été officialisée dans un accord de coopération en 1997 et renforcée par des accords spécifiques ultérieurs. Les deux organisations collaborent à de nombreux projets et initiatives pour lutter contre la criminalité internationale. En novembre 2004, INTERPOL a ouvert le Bureau du Représentant spécial d'INTERPOL auprès des Nations Unies à New York.

Le Bureau sensibilise aux outils et services d'INTERPOL, identifie les domaines d'intérêt commun et explore les opportunités de coopération en accord avec les priorités stratégiques.

Grâce à sa présence aux Nations Unies et à ses contacts réguliers avec les organes, organismes des Nations Unies et les missions permanentes auprès des Nations Unies, le Bureau veille à ce que les préoccupations internationales soient correctement représentées dans les initiatives, déclarations, résolutions, rapports et décisions politiques internationaux.

Parmi les nombreux domaines de coopération, on peut citer la lutte contre le terrorisme à travers les activités concernant le Comité de la résolution 1267 du Conseil de sécurité créé en 1999 en relation avec Al-Quaida et les Taliban, mais aussi les autres comités de sanctions et le Comité de la résolution 1540 sur les armes de destruction massive. Les autres domaines concernent la lutte contre la piraterie maritime, la coopération avec les opérations de maintien de la paix, ainsi qu’avec plusieurs programmes et agences, notamment l’ONUDC, le PNUE, l’UNESCO et le PNUD.