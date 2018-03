« Faire en sorte que chaque goutte compte »: l'ONU appelle à remédier à la crise de l’eau

« La pénurie d'eau est une question de vie ou de mort », a déclaré M. Guterres à l’occasion de la publication du rapport "Faire en sorte que chaque goutte compte: un programme d'action pour l'eau".

Pour le Secrétaire général, ce rapport constitue un appel au sursaut pour trouver et mettre en œuvre des solutions à la crise mondiale de l'eau.

Les 12 membres du Groupe ont lancé un véritable un cri d’alarme, appelant à mener un changement fondamental pour éviter les conséquences dévastatrices de cette pénurie.

Leur rapport souligne les nombreuses dimensions de la crise de l'eau.

Plus de deux milliards de personnes sont obligées de boire de l'eau insalubre et plus de 4,5 milliards ne disposent pas de services d'assainissement sûrs. D'ici 2030, 700 millions de personnes risquent d'être déplacées par une pénurie d'eau.

Les femmes et les filles souffrent de manière disproportionnée lorsque l'eau et l'assainissement font défaut.

Pour remédier à la crise de l’eau, le Groupe propose notamment de doubler les investissements dans les infrastructures de l'eau au cours des cinq prochaines années et de forger de nouveaux partenariats novateurs et inclusifs qui comprennent aussi bien les muncipalités que le secteur agricole.

« Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous viviez, nous vous exhortons à vous impliquer et à contribuer à relever ce grand défi: l'eau potable et l'assainissement pour tous, et nos ressources en eau gérées durablement », ont déclaré les membres du Groupe dans une lettre ouverte. « Faites-en sorte que chaque goutte compte. Il est temps d'agir ».