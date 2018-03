En RDC : l’ONU et la province du Tanganyika renforcent leur coopération pour mieux aider les personnes déplacées

L’objectif de la visite de M. Lowcock qui est également Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies, est d’évaluer les besoins humanitaires des personnes déplacées internes vivant dans la région.

A l’issue de la mission, un protocole d’accord entre la communauté humanitaire et le gouvernement provincial du Tanganyika a été signé. Par ce protocole, les deux parties s’engagent à œuvrer pour une solution durable aux problèmes que rencontrent les personnes déplacées internes dans la région.

Parmi les problèmes évoqués, se retrouvent ceux liés à la sécurité dans les milieux d’origine, à la santé et à l’éducation des enfants. Le Gouverneur de la province du Tanganyika, Richard Ngoy Kitangala, s'est dit encouragé par la signature de ce protocole.

Cette signature intervient après la visite du Secrétaire général adjoint et de sa délégation dans les deux camps de déplacés de Katanika et de Kalunga. Au total, environ 9.000 ménages de Katanika et 13.000 autres de Kalunga ont exprimé des besoins d’assistance.

La Coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en RDC, et signataire du protocole d’accord, Kim Bolduc, a salué cette coopération renforcée.

( via Francois-Xavier Mybe, correspondant de Radio Okapi à Kalemie).