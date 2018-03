Pourparlers Corée du Nord/États-Unis: Guterres réitère son soutien à la dénucléarisation de la péninsule coréenne

"[M. Guterres] salue le leadership et la vision de toutes les parties concernées et réitère son soutien à tous les efforts de dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU.

La déclaration fait suite à la proposition de la RPDC d'avoir des entretiens avec les Etats-Unis et la République de Corée, et de suspendre ses programmes d'essais d'armes et de missiles pendant les discussions.