Sénégal : un partenariat pour la paix avec l'ONU dans des endroits difficiles

Le Sénégal participe à des opérations de paix dans de nombreux points chauds de la planète. Actuellement, le pays est le huitième plus grand contributeur de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec plus de 3.000 soldats et policiers dans six missions.

Au fil des ans, 79 membres du personnel sénégalais ont fait le sacrifice ultime, perdant la vie au service de la paix.

Parmi les héros sénégalais les plus remarquables, le capitaine Mbaye Diagne du Sénégal a sauvé des centaines de vies en 1994 alors qu'il était Casque bleu au Rwanda, avant de succomber à une blessure mortelle survenue pendant son service.

En mai 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la ‘Médaille du capitaine Mbaye Diagne’ en l'honneur des militaires, des policiers et des civils des Nations Unies ou du personnel associé qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel face à un danger extrême. Deux ans plus tard, la médaille inaugurale a été décernée à la famille du capitaine Diagne lors d'une cérémonie au siège de l'ONU à New York.