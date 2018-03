Ghouta orientale : le chef de l’ONU appelle de nouveau à mettre en œuvre le cessez-le-feu

« Le Secrétaire général exhorte toutes les parties à mettre en œuvre sans délai la résolution 2401 du Conseil de sécurité des Nations Unies », a indiqué son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée mardi soir. « Il appelle toutes les parties à autoriser l'acheminement immédiat et sans entrave de fournitures essentielles à des centaines de milliers de personnes qui en ont désespérément besoin ».

Un convoi inter-agences des Nations Unies, du Croissant-Rouge arabe syrien et du Comité international de la Croix-Rouge, qui acheminait de l’aide humanitaire vitale à 27.500 personnes dans le besoin à Douma n'a pas pu achever la livraison en raison de l’insécurité.

En conséquence, 14 des 46 camions du convoi n’ont pas été en mesure de décharger complètement les fournitures humanitaires essentielles. Près de la moitié de la nourriture transportée par le convoi n'a donc pas pu être livrée. De plus, une partie des fournitures médicales et médicales devant faire partie de la livraison a été retirée par les autorités syriennes.

Le seul autre convoi inter-agences à avoir atteint la Ghouta orientale assiégée cette année a eu lieu le 14 février, apportant une assistance à 7.200 personnes.

L’accès humanitaire de nouveau demandé par le chef de l’ONU doit notamment permettre d’achever la livraison de fournitures médicales et sanitaires à Douma prévue le 8 mars pour atteindre un total de 70.000 personnes, « comme convenu précédemment avec les autorités syriennes », a précisé le porte-parole.

M. Guterres a également salué le courage de tous les travailleurs humanitaires qui travaillent sans relâche pour que les personnes dans le besoin en Syrie reçoivent une aide humanitaire vitale.

« Le Secrétaire général rappelle à toutes les parties leur obligation en vertu du droit international humanitaire et du droit international humanitaire de protéger les civils et les infrastructures civiles en tout temps et de garantir la protection nécessaire de toutes les organisations humanitaires, du personnel, des installations et autres moyens de secours », a souligné son porte-parole.