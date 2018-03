Journée des femmes : à Genève, l’ONU entend lutter contre le sexisme au quotidien

A l’approche de cette Journée, l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) a fait le point sur la répartition femmes-hommes dans le système onusien, mais aussi au niveau du corps diplomatique représenté à Genève.

Selon la Directrice de la Division des conférences de l’ONUG et responsable de l’Initiative pour les ‘Champions de l’égalité des sexes à Genève’, Corinne Momal-Vanian, près de 26% des ambassadeurs accrédités auprès des Nations Unies à Genève sont des femmes. « 26%, c’est un petit progrès mais ce n’est pas encore assez. A New York, le chiffre est de 21% », a déclaré Mme Momal-Vanian lors d’un entretien accordé à ONU Info.

Au cours des 10 dernières années, Genève a vu une amélioration de la représentation des femmes dans le monde diplomatique de 7% seulement. « Nous sommes certainement sur le bon chemin. Par exemple en 2017, le nombre de femmes ambassadeurs était de 24% de tout le corps diplomatique et maintenant il est de 26% », fait-elle remarquer. A cet égard, Mme Momal-Vanian note que même s’il y a reste encore beaucoup de chemin à parcourir, « les choses s’améliorent ». « On a vu beaucoup de femmes ambassadeurs pour l’Afrique et l’Amérique Latine », a-t-elle précisé.

Du côté de l’ONUG, des progrès ont été notés. Il y a eu 7,3% d’augmentation du personnel féminin en douze ans dans le personnel de l’ONU. « A ce rythme, la parité sera atteinte en 2026 », souligne ce document de l’ONU qui rappelle toutefois qu’il s’agit de statistiques uniquement sur le personnel du Secrétariat et des agences de l’ONU dont le siège est à Genève.

L’année 2018 placée sous le signe de la lutte contre le sexisme

A l’ONUG, l’année 2018 sera sous le signe de la lutte contre le « sexisme ordinaire », a souligné Corinne Momal-Vanian. En droite ligne du combat contre le harcèlement mené par le Secrétaire général de l’ONU, « le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève entend se focaliser cette année sur le sexisme ordinaire », a-t-elle ajouté non sans insister sur les mesures prises par l’organisation pour lutter contre le harcèlement et les abus sexuels.

Pour la responsable de l’Initiative pour « Champions de l’égalité des sexes à Genève », le harcèlement fait partie d’un tout jusqu’à la violence sexuelle. « Ce sont les points finaux d’un trajet qui commence d’abord par le sexisme ordinaire, c’est à dire « quand on fait des remarques désobligeantes ou bien on n’envoie pas des collègues femmes en mission parce qu’on pense qu’elles doivent s’occuper de leurs enfants, etc.. ».

Le Directeur général de l’ONUG, Michael Moller entend se focaliser sur ce sexisme quotidien, ordinaire, par le lancement d’une campagne de sensibilisation cette année.

L’Initiative « Champions de l’égalité des sexes de Genève » a été lancée en juillet 2015 à l’ONUG. Depuis, l’initiative a connu un grand succès. En juillet 2017, plus de 200 dirigeants d’organisations internationales, de missions permanentes, d’organisations non gouvernementales et d’entités du secteur privé dans la Genève Internationale ont ainsi pris plus de 600 engagements pour atteindre l’égalité des genres.

Bien que ces engagements soient adaptés à chaque organisation, des thèmes communs ont émergé, comme celui du recrutement et de la promotion des talents féminins, des changements dans la culture de l’organisation, la représentation des femmes au sein des délégations, ou le développement de programmes ou de cadres stratégiques sur le genre et la diversité. L’initiative a pris une dimension globale en étant rebaptisé « Champions internationaux de l’égalité des sexes » lors d’un lancement officiel à New-York le 20 mars 2017 et à Vienne le 14 juin 2017.