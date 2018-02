La décolonisation des 17 territoires non-autonomes existants demeurent une priorité – ONU

Inaugurant la session en sa qualité de Président pro tempore, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que la décolonisation est un domaine qui lui tient à cœur et pour lequel il a réitéré son engagement.

« L'Assemblée générale a toujours réaffirmé que la décolonisation était une priorité », a dit M. Guterres devant les membres du Comité. « Cela reste le cas aujourd'hui avec les 17 territoires non autonomes relevant du Comité spécial », a-t-il ajouté

Pour le Secrétaire général, le dialogue et la coopération entre le Comité spécial, les puissances administrantes, les territoires non autonomes et les autres parties prenantes revêtent une importance cruciale.

Le chef de l’ONU a saisi l’occasion de cette réunion pour exprimer sa solidarité avec les territoires non autonomes touchés par les ouragans en 2017. Il a salué l'initiative du Comité spécial d'appeler les puissances administrantes concernées et d'encourager les institutions spécialisées et autres organisations des Nations Unies à continuer d'aider et de soutenir les territoires touchés par les ouragans dans leurs efforts de redressement.

« Vous pouvez compter sur le plein appui du Secrétariat dans l'année à venir », a déclaré M. Guterres.

A l’issue de l’intervention du Secrétaire général, les membres du Comité spécial ont élu Walton Alfonso Webson, Représentant permanent d'Antigua-et-Barbuda auprès de l’ONU, en qualité de Président dudit Comité pour la session 2018.

Félicitant M. Webson, le Secrétaire général a déclaré se réjouir à l’idée de travailler en étroite collaboration avec le nouveau Président pour faire progresser le noble travail du Comité spécial.