Service et sacrifice : hommage à la contribution du Nigéria au maintien de la paix de l'ONU

En janvier 2018, les Libériens et la communauté internationale ont assisté au premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays depuis des décennies - en grande partie grâce au Nigéria et à d'autres pays contributeurs de militaires et de policiers.

Le nouveau Président libérien, George Weah, a récemment félicité la MINUL pour son soutien de longue date à la paix et à la stabilité : « Le peuple libérien restera à jamais reconnaissant pour votre bravoure et votre service envers notre grande nation (...) Souvenez-vous que le Libéria est votre patrie ».

Le Nigéria a été l'un des premiers pays à fournir des troupes au Libéria en 2003, et a été parmi les derniers à partir, les derniers soldats s'étant envolé la semaine dernière.

Voici un aperçu de la participation active du Nigéria au maintien de la paix de l'ONU dans le monde au fil des ans.